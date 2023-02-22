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В Башкирии депутаты не будут ежегодно отчитываться о доходах

В Башкирии депутаты не будут ежегодно отчитываться о доходах

14:55, 22 фев 2023

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ привели региональное законодательство в соответствие с федеральным. Парламентарии в первом и окончательном чтениях приняли инициативу, которая позволяет депутатам не отчитываться о доходах ежегодно.



По словам члена комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Гульнары Бикбулатовой, новый закон позволит упростить порядок предоставления данных о доходах и имуществе депутатов, работающих на непостоянной основе, а также их супругов и детей. Таким парламентариям придется отчитываться единожды – в течение 4 месяцев с момента получения мандата. Повторно рассказать о заработках депутаты будут вынуждены в случае крупной покупки. Кроме того, законопроект предполагает, что члены Госсобрания будут досрочно складывать полномочия, если они полгода пропускали все заседания Курултая. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.


Напомним, в феврале Совет Федерации одобрил закон о декларировании сведений о доходах и имуществе. Стоит отметить, что в инициативе также шла речь о предоставлении обезличенных данных о заработках.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: курултай доходы
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