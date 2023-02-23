Глава Башкирии рассказал о подарке, который приготовил ему сын на 23 февраля

19:37, 23 фев 2023

Радий Хабиров рассказал, как поздравил его сын с 23 февраля. Трогательную фотографию с орденом из цветной бумаги глава Башкирии опубликовал у себя на странице в соцсетях.



- И для меня это самая высокая награда! Еще раз всех с праздником! – подписал фотографию Хабиров.







Кстати, в 2021 году руководитель региона показывал подарок, который сделал собственными руками его сынишка Фарит – танк из губок для мытья посуды и питьевой пластиковой трубочки. Тогда Хабиров отметил, что подарок, сделанный руками сына, способен защитить его от нечистой силы и дурного глаза.



Ранее Глава Башкирии показал, чем собирается угостить своих детей.

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Фото: соцсети Радия Хабирова