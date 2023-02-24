Минтруд Башкирии прокомментировал санкции ЕС за «похищение украинских детей»

19:48, 24 фев 2023

В Министерстве труда Башкирии прокомментировали обвинения европейского СМИ EUobserver, назвавшего главу ведомства Ленару Иванову «одним из ключевых лиц, причастных к депортации украинских детей в Россию и их последующему усыновлению российскими семьями». Как оказалось, по мнению чиновников, информация в материале полностью не соответствует действительности.







Как сообщили в Минтруде Башкирии, автор статьи ошибся практически с первых слов, назвав Иванову заместителем министра. В своем материале EUobserver ссылается на проект черного списка внешнеполитической службы ЕС от 14 февраля. Именно там главу ведомства обвинили в причастности к насильной депортации украинских детей в Россию. Как пояснили в министерстве, это не соответствует действительности.





— Вероятно, речь идет об эвакуации из зоны боевых действий воспитанников Донецкого дома-интерната № 1 в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года (отметим, что на тот момент ДНР уже входила в состав Российской Федерации), — предположили в министерстве. — Действительно, осенью прошлого года из Ростова-на-Дону, куда уже были перевезены на тот момент дети, в Уфу приехала группа воспитанников донецкого интерната. Эвакуация детей, находящихся под опекой государства, была организована с целью обеспечения их безопасности и доступа к образованию.



Вторая часть обвинений Ивановой состояла в том, что при ее непосредственном содействии эвакуированных детей распределяли по российским семьям, тем самым интегрируя их в общество другой страны и отнимая у них паспорт, данный с рождения. Это, согласно ответу ведомства, также является фейком.









— В настоящее время ни один из них не усыновлен, все они находятся в трех центрах содействия семейному воспитанию республики. За эти несколько месяцев специалисты центров оформили им все документы, провели полное медицинское обследование, оформили их в детские сады и школы, продолжают оказывать психологическую помощь, окружают их теплом и заботой, — говорится в сообщении Минтруда.



Помимо Ленары Ивановой в списке оказалось еще 61 имя, например, зампреда правительства Мособласти Вячеслава Духина и омбудсмена Татьяны Москальковой. По сообщению EUobserver, в ближайшее время чиновникам грозят визовый запрет и замораживание активов.

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