В честь экс-мэра Стерлитамака Владимира Куликова назовут одну из улиц

08:44, 27 фев 2023

В новом микрорайоне Стерлитамака появится улица, названная в честь бывшего мэра города Владимира Куликова. Об этом сообщается на портале Sterlitamak city.



Уточняется, что будущая улица Куликова будет находиться в микрорайоне Радужный. Этот жилой район планируют построить за «Царским селом».



Напомним, бывший мэр Стерлитамака скончался 4 ноября 2021 года на 55-м году жизни. Буквально в октябре — за месяц до кончины — он сложил свои полномочия. Причиной смерти Владимира Куликова стала болезнь. 6 ноября родные, друзья и коллеги проводили экс-мэра в последний путь.



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Фото: Newsbash.ru