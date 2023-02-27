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Глава Башкирии отреагировал на попадание Ленары Ивановой в санкционные списки ЕС

Глава Башкирии отреагировал на попадание Ленары Ивановой в санкционные списки ЕС

13:55, 27 фев 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на внесение министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой в санкционный список ЕС. Он поддержал чиновницу, добавив, что сам занимался тем же делом.



«У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. Что вы там натворили? В санкционный список вас включили с отвратительным подходом. В 2014 году я сам лично, работая на предыдущей работе, с Лизой Глинкой занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну: мы детей больных, раненых вывозили и лечили в учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания, пожалуйста. Не ведают, что творят, как говорится. Ну, клоуны, по-другому не назовешь. Я считаю, это знак качества вашей работе», — заявил Хабиров.

Сама Ленара Иванова добавила, что Евросоюз, объясняя свое решение, ошибся в фактах.


«Очень неправильно, там все исказили», — выразила свое мнение Иванова.

Напомним, ранее стало известно, что министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии внесли в санкционный список ЕС. В союзе считают, что Ленара Иванова является одним из ключевых фигурантов насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующим незаконном усыновленим российскими семьями.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Иванова Ленара санкции
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