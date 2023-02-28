Мэр Уфы раскритиковал уборку снега в городе

14:10, 28 фев 2023

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии 28 февраля раскритиковал уборку снега в городе.



Мэр Уфы напомнил, что неделю назад дал поручение оперативно заключить соответствующие договора и вывести в город техники еще больше, чем в январские праздники. По его словам, было привлечено на 20% техники меньше.







«Ночью скорая застряла во дворе. Это же нонсенс, когда такое было? Где такое видано? Если у вас не хватает времени, вы сами берите лопату в руки и выходите, организовывайте эту работу», - сказал Ратмир Мавлиев, призвав коммунальные службы не забывать, что они отвечают за судьбы и жизни людей.





Мэр также отметил, что соответствующее кадровое решение после этого инцидента уже было принято.



«Если люди не хотят работать, я никого заставлять не собираюсь. Либо работайте, либо, как говорится, шинельки собираем и идем, занимаемся чем-то другим», - высказался Ратмир Мавлиев, призвав никого не расслабляться и быть на рабочих местах.

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