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Глава Башкирии установил дополнительные выплаты медикам до 14,5 тыс. рублей

Глава Башкирии установил дополнительные выплаты медикам до 14,5 тыс. рублей

16:17, 02 мар 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров установил специальные социальные выплаты медикам, которые оказывают скорую помощь, не входящую в базовую программу обязательного страхования, а также водителям «скорых». Соответствующий указ 2 марта появился на портале правовой информации.



Новые выплаты будут производиться ежемесячно в течение 2023 года. Их размер варьируется от 4,5 до 14,5 тыс. рублей.

Максимальную надбавку получат врачи, к которым обращаются пациенты по поводу заболеваний или с профилактической целью для оказания первичной помощи, или осуществляющие диспансерное наблюдение граждан. Специалистам со средним медицинским образованием при тех же условиях будут выплачивать 6,5 тыс. рублей. Врачам специализированной психиатрической выездной бригады положены 11,5 тыс. рублей, а их фельдшерам и медсестрам, в том числе принимающим и передающим вызовы – 4,5 тыс. рублей. Водители автомобилей скорой помощи получат надбавку в размере 12 тыс. рублей.


– Специальные социальные выплаты […] производятся ежемесячно […] не позднее 17-го рабочего дня после окончания отчетного месяца (в декабре – не позднее 27-го числа), – говорится в документе.

Правительству Башкирии Хабиров поручил определить источники обеспечения расходов на выплаты.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович выплаты
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