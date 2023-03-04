Призывной возраст в России может повыситься до 30 лет к осени
12:47, 04 мар 2023
Призывной возраст в РФ может повыситься уже в осенний призыв 2023 года, сообщил Виктор Бондарев, руководитель комитета по обороне Совета Федерации.
"Проект закона, вносящий эти изменения, предполагается представить весной этого года. В этом случае мы надеемся утвердить его на нынешней весенней сессии, и если осенью он будет принят, то вступит в силу", - сообщил Бондарев.
Уточняется, что президентом РФ В. Путиным было поддержано предложение министра обороны Сергея Шойгу о повышении предельного возраста призывников до 30 лет. Эту инициативу поддержали и депутаты парламента.
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