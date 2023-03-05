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Радий Хабиров показал фото с подрастающим домочадцем

Радий Хабиров показал фото с подрастающим домочадцем

11:27, 05 мар 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров в своих социальных сетях показал, как растет новый член его семьи. Руководитель региона призвал жителей находить "островки доброты и счастья", вопреки пугающему и враждебному миру вокруг.



Французский бульдог по кличке Жасмин появился в семье Хабирова не так давно. Пса подарила ему мать десантника Максима Страупе, погибшего в спецоперации.

- Мы уже не вернем его и многих наших ребят. Но я точно знаю, что в наших силах и мы должны хранить память о них и, что очень важно, окружить вниманием их родных", - написал в социальных сетях глава Башкортостана. - Вечная память павшим в боях за Родину!

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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