Радий Хабиров показал фото с подрастающим домочадцем

11:27, 05 мар 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров в своих социальных сетях показал, как растет новый член его семьи. Руководитель региона призвал жителей находить "островки доброты и счастья", вопреки пугающему и враждебному миру вокруг.







Французский бульдог по кличке Жасмин появился в семье Хабирова не так давно. Пса подарила ему мать десантника Максима Страупе, погибшего в спецоперации.



- Мы уже не вернем его и многих наших ребят. Но я точно знаю, что в наших силах и мы должны хранить память о них и, что очень важно, окружить вниманием их родных", - написал в социальных сетях глава Башкортостана. - Вечная память павшим в боях за Родину!

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Фото: соцсети Радия Хабирова