Депутаты Башкирии одобрили законопроект об оплате проезда к месту работы

10:09, 07 мар 2023

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о материальной помощи для проезда к месту работы. Согласно документу, будет расширен круг лиц, которым помогут с переселением в другую местность для трудоустройства.







Раньше госуслугой могли воспользоваться только безработные. Теперь же на оплату проезда к месту работы могут рассчитывать и те, кто зарегистрирован в центре занятости населения. Также соискателям будут выплачивать суточные за время следования. Кроме тог, будет профинансирован наем жилья, если работодатель его не предоставляет.



Деньги на реализацию закона выделят из республиканского бюджета.

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