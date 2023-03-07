Депутаты Башкирии одобрили законопроект об оплате проезда к месту работы
10:09, 07 мар 2023
Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о материальной помощи для проезда к месту работы. Согласно документу, будет расширен круг лиц, которым помогут с переселением в другую местность для трудоустройства.
Раньше госуслугой могли воспользоваться только безработные. Теперь же на оплату проезда к месту работы могут рассчитывать и те, кто зарегистрирован в центре занятости населения. Также соискателям будут выплачивать суточные за время следования. Кроме тог, будет профинансирован наем жилья, если работодатель его не предоставляет.
Деньги на реализацию закона выделят из республиканского бюджета.