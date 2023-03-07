Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Депутаты Башкирии одобрили законопроект об оплате проезда к месту работы

Депутаты Башкирии одобрили законопроект об оплате проезда к месту работы

10:09, 07 мар 2023

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о материальной помощи для проезда к месту работы. Согласно документу, будет расширен круг лиц, которым помогут с переселением в другую местность для трудоустройства.



Раньше госуслугой могли воспользоваться только безработные. Теперь же на оплату проезда к месту работы могут рассчитывать и те, кто зарегистрирован в центре занятости населения. Также соискателям будут выплачивать суточные за время следования. Кроме тог, будет профинансирован наем жилья, если работодатель его не предоставляет.

Деньги на реализацию закона выделят из республиканского бюджета.

Читайте также:

В Башкирии приняли закон о господдержке частных приютов для животных
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: курултай законопроект
Читайте также

В Башкирии упразднили должность президента
Политика в Башкирии
В Башкирии упразднили должность президента
Депутаты ввели новые штрафы для организаторов митингов
Человек и закон в Башкирии
Депутаты ввели новые штрафы для организаторов митингов
Прожиточный минимум в Башкирии планируют рассчитывать по-новому
Экономика в Башкирии
Прожиточный минимум в Башкирии планируют рассчитывать по-новому
Госдума одобрила новые правила выплаты пенсий сельским жителям
Экономика в Башкирии
Госдума одобрила новые правила выплаты пенсий сельским жителям


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: