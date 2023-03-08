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Глава Башкирии дал поручение главам городов и районов в связи с 8 Марта

Глава Башкирии дал поручение главам городов и районов в связи с 8 Марта

10:40, 08 мар 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров в завершение оперативного совещания в правительстве РБ дал важное поручение руководителям муниципалитетов в связи с празднованием Международного женского дня. Он попросил их передать поздравления женщинам. А также обратился к собравшимся в зале:



— Милые наши женщины, с каждой из вас у нас своя история работы, вы вносите большой вклад в развитие нашей республики. Я от имени всех мужчин поздравляю вас с наступающим праздником. Очень вас любим, ценим, уважаем, может быть, в силу скромности не говорим это так часто. Спасибо вам большое! Самое главное — будьте счастливы, мира домам вашим, спасибо вам за ваше хоть и женское, но всегда очень надежное плечо. Вы — большие профессионалы и очень хорошо работаете, — сказал Радий Хабиров.


Поздравления с 8 Марта он адресовал всем женщинам республики.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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