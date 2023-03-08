Путин вручил награду «Мать-героиня» жительнице Башкирии

17:21, 08 мар 2023

Жительница Башкирии Альбина Хайдаршина удостоена звания «Мать-героиня». Награду сегодня, 8 марта, вручил президент России Владимир Путин. Награжденная стала первой в республике и десятой в России обладательницей этого звания.



Альбина Хайдаршина – из Балтачевского района. Вместе с супругом Винером они стали родителями 13 детей. Для Хайдаршиных награда «Мать-героиня» не первая, которую получили из рук президента. В 2014 году Владимир Путин вручил многодетной семье орден «Родительская слава».



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Фото: скрин видео