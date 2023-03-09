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Глава Башкирии увеличил предельную численность работников аппарата правительства республики

Глава Башкирии увеличил предельную численность работников аппарата правительства республики

11:13, 09 мар 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров увеличил предельное количество сотрудников аппарата регионального правительства до 221 человека. Численность заместителей руководителя осталось неизменным - 6. Соответствующий указ опубликовали 6 марта на официальном сайте правовой информации.



В соответствии с информацией в электронном фонде правовых документов, последний раз Хабиров изменял количество сотрудников аппарата кабинета министров в конце сентября 2022 года. Тогда максимальное число сотрудников было доведено до 215 человек.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что подписал указ о продлении единовременных выплат для бойцов добровольческих батальонов. Речь идет о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине в составе батальонов имени Доставалова, Шаймуратова и Салавата Юлаева.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович указ
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