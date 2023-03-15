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Глава Башкирии встретился с семьей погибшего участника СВО

Глава Башкирии встретился с семьей погибшего участника СВО

20:32, 15 мар 2023

Глава Башкортостана встретился в среду, 15 марта, с семьей Ильнура Имаева, погибшего в зоне СВО. 41-летний житель населенного пункта Бураево отправился служить на СВО в ходе мобилизации осенью 2022 года. Он погиб в том же году 11 декабря.



За мужество и героизм, проявленные Ильнуром Имаевым, он был представлен к ордену генерала Шаймуратова.  Глава Башкортостана Р. Хабиров встретился с родителями военнослужащего - Фирдависом Салиховичем и Гульфиной Гафуровной, а также его супругой Лейсан Рауильевной и дочками Линизой и Аделиной.


Руководитель региона пообещал, что республика окажет помощь в воспитании детей погибшего героя. Он поручил администрации района принять меры по увековечению памяти солдата и предложил родителям пройти курс реабилитации в республиканском кардиологическом центре в Уфе.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Олег Яровиков // «Башинформ»
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине Хабиров Радий Фаритович
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