Глава Башкирии встретился с семьей погибшего участника СВО

20:32, 15 мар 2023

Глава Башкортостана встретился в среду, 15 марта, с семьей Ильнура Имаева, погибшего в зоне СВО. 41-летний житель населенного пункта Бураево отправился служить на СВО в ходе мобилизации осенью 2022 года. Он погиб в том же году 11 декабря.







За мужество и героизм, проявленные Ильнуром Имаевым, он был представлен к ордену генерала Шаймуратова. Глава Башкортостана Р. Хабиров встретился с родителями военнослужащего - Фирдависом Салиховичем и Гульфиной Гафуровной, а также его супругой Лейсан Рауильевной и дочками Линизой и Аделиной.





Руководитель региона пообещал, что республика окажет помощь в воспитании детей погибшего героя. Он поручил администрации района принять меры по увековечению памяти солдата и предложил родителям пройти курс реабилитации в республиканском кардиологическом центре в Уфе.

Читайте также: В Башкирии простились с двумя бойцами СВО из Бураево

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Олег Яровиков // «Башинформ»