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Глава Башкирии Радий Хабиров 20 марта празднует свой день рождения

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 марта празднует свой день рождения

09:04, 20 мар 2023

Сегодня в понедельник, 20 марта, Глава Башкортостана Радий Хабиров празднует свой день рождения. Этот праздник он по обыкновению проводит со своей семьей.

Главе республики исполнилось 59 лет. На свет он появился 20 марта 1964 года в населенном пункте Сайраново в Ишимбайском районе в семье учителей, в которой воспитывались еще 2 старших брата.

Р. Хабиров стал главой республики в 2018 году 11 октября. Он решил основные вопросы РБ, касающиеся транспорта, экономики, здравоохранения и промышленности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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