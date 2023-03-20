Глава Башкирии Радий Хабиров 20 марта празднует свой день рождения
09:04, 20 мар 2023
Сегодня в понедельник, 20 марта, Глава Башкортостана Радий Хабиров празднует свой день рождения. Этот праздник он по обыкновению проводит со своей семьей.
Главе республики исполнилось 59 лет. На свет он появился 20 марта 1964 года в населенном пункте Сайраново в Ишимбайском районе в семье учителей, в которой воспитывались еще 2 старших брата.
Р. Хабиров стал главой республики в 2018 году 11 октября. Он решил основные вопросы РБ, касающиеся транспорта, экономики, здравоохранения и промышленности.
Автор: Семен Подгорный
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