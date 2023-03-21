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В Башкирии 700 жителей Агидели подписали петицию против отставки мэра

В Башкирии 700 жителей Агидели подписали петицию против отставки мэра

12:17, 21 мар 2023

Инициатива жителей города Агидель уже получила комментарий со стороны сити-менеджера.

Руслан Манкиев, который является жителем Агидели, 21 марта создал в социальный сети «Вконтакте» петицию. В ней он выступил против сложения полномочий мэром Фанисом Гильвановым. Опубликованный документ за сутки получил поддержку более 700 человек.



– Недавно была опубликована новость, что нынешний мэр уходит в отставку. Это шокировало многих жителей города Агидель, в том числе и меня. С таким решением командования мы в корне не согласны. Фанис Яфасович сделал много полезного для нашего города. При его участии были реализованы многочисленные проекты, которые улучшили жизнь обычных горожан. Теперь настала пора оказать ему поддержку. Я призываю всех, кто неравнодушен к судьбе Агидели, поставить подпись под этой петицией, чтобы наш сити-менеджер продолжил свою деятельность на посту – такой текст содержится в петиции.


Одно из центральных СМИ обратилось за комментарием к самому мэру Гильванову. Он высказался, что такая высокая оценка его работы со стороны обычных жителей ему очень приятна.

– Если благодаря петиции будет принято решение о том, чтобы я остался на своём посту и продолжил деятельность по улучшению города, я с удовольствием буду работать дальше. Это подстегнет меня. Я буду прилагать больше усилий, чтобы наш город стал более красивым и уютным, – признался чиновник.



Напомним, что накануне появилась информация, что после шести лет деятельности на своём посту мэр Агидели Фанис Гильванов уходит в отставку. Сам градоначальник сообщил об этом через свою страничку в социальной сети.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com // Фанис Гильванов
Теги: Агидель Гильванов Фанис Яфасович
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