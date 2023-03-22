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В Башкирии предлагают изменить границы двух районов

В Башкирии предлагают изменить границы двух районов

11:23, 22 мар 2023

На проведение этой работы будет выделено в общей сложности 450 000 рублей.

В ходе мероприятия будут затронуты Благовещенский и Нуримановский районы Башкирии, у которых поменяются границы. В конце марта депутатами Курултая будет рассмотрен соответствующий законопроект.



– Потребность в проведении работ по изменению административных границ обусловлена особенностями работы гидротехнических сооружений, а также энергетических объектов. Всё дело в том, что они частично находятся на территории одного района, а частично – другого. При изменении границ будет учитываться фактическое обслуживание объектов энергетики. Также будут учтены и перспективы развития судоходного шлюза в Павловке, – дал разъяснения К. Толкачев, председатель Госсобрания Курултая республики.


С помощью данного закона можно улучшить контроль за состоянием сооружений, а также более оперативно проводить их ремонт. Уточнённые границы земельного участка, а также объекты капитального строительства будут поставлены специалистами на кадастровый учёт.

Таким образом, уточнение границы приведет к тому, что часть территории Октябрьского сельского совета с площадью 6,7 тысяч кв.м., который находится в Благовещенском районе попадёт в состав Павловского сельсовета, который относится к Нуримановскому району. В общей сложности на проведение всех работ будет выделено 450 000 рублей. Они поступят из бюджета Нуримановского района.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район Нуримановский район курултай законопроект
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