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В Башкирии назначили исполняющего обязанности главы Агидели

В Башкирии назначили исполняющего обязанности главы Агидели

19:42, 22 мар 2023

Бывший замглавы Караидельского района Башкирии Денис Ирназаров назначен и.о. главы города Агидель. Новый чиновник сменил на этой должности Фаниса Гильванова, одного из самых заметных руководителей в республике.



Согласно официальной биографии, Ирназаров родился в городе Сибай девятого мая 1989 года. Отучился в БГУ по нескольким специальностям: «национальная экономика» и «юриспруденция». Продолжил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".


В двадцать четыре года Ирназаров трудоустроился в Министерство промышленности Башкортостана на должность ведущего специалиста-эксперта. Здесь он проработал до 2019 г. Карьерная дорожка чиновника продолжилась в Караидельском районе, где он занял пост замглавы муниципалитета по экономическим вопросам.

В марте 2023 года Ирназаров неожиданно сообщил о своем уходе из администрации. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Караидельский район Республики Башкортостан» / vk.com
Теги: Агидель руководство городов и районов
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