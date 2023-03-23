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В Башкирии глава Краснокамского района досрочно сложил полномочия

В Башкирии глава Краснокамского района досрочно сложил полномочия

11:53, 23 мар 2023

В среду, 22 марта, депутаты Краснокамского совета единогласно приняли отставку главы района. Они освободили от занимаемой должности Рустама Мусина, который досрочно сложил полномочия по собственному желанию.



«В двух районах я проработал главой 8 лет. Там сложился сильный коллектив, а депутаты всегда оказывали мне поддержку. Возможно, иногда у нас возникали споры, но в конце концов мы приходили к определённому решению. Выражаю благодарность моим заместителям, а также главам сельских поселений. Нам удалось создать рабочую команду, которая показывала неплохие результаты», – сказал Мусин.


С 23 марта обязанности главы района будет выполнять заместитель Мусина, Алексей Горбачёв. Ранее он занимал должность секретаря совета районной администрации.

В 2021 году Мусин подал декларацию о доходах, в которой указал годовой заработок в размере 2,6 млн руб. Доход его супруги составил 557,2 тыс. рублей. Чиновник владеет участком площадью 2,6 тысяч кв.м., домом 135 «квадратов». Ещё из недвижимости у него имеется гараж, баня, сарай, а также квартира площадью 152 кв.м.



Рустам Мусин родом из деревни Иштыбаево Мишкинского района, где он появился на свет в августе 1965 года. После школы окончил Башкирский сельскохозяйственный институт и получил специальность «ветеринария». Потом последовало обучение в БАГСУ на направлении «государственное и муниципальное управление». Первым этапом его карьеры была работа ветеринаром в совхозе «Мишкинский». В период с 2009 по 2015 год он занимал должность директора по производству компании «Уралагро» в Нефтекамске. Потом он встал во главе Мишкинского района Башкирии. А начиная с мая 2019 года, получил должность главы Краснокамского района.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Краснокамский район руководство городов и районов
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