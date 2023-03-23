Глава Башкирии сделал заявление о спецоперации в большой праздник

12:30, 23 мар 2023

В честь праздника Рамадан, который начался у мусульман, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост в социальной сети.







В честь великого праздника руководитель республики разместил запись в одной из социальных сетей. Он отметил, что телесное должно отступить, а на первый план должно выйти духовное. Хабиров подчеркнул, что сейчас наиболее подходящее время для очищения, прежде всего, от дурных мыслей, плохих слов и нехороших дел. Также он напомнил, что православные сейчас тоже очищаются, поскольку у них идёт Великий пост.





«Наши воины, которые защищают родину в зоне СВО, различаются по крови, исповедуют разные религии, но по духу они очень близки между собой. Ведь сегодня солдаты ведут сражение за отчизну. Именно к ним и обращены все наши мысли, молитвы. Мы просим бога за них и за их близких. Рядом с ними находятся священнослужители, которые укрепляют их боевой дух. Отдельно хочется поблагодарить их за духовный подвиг, который они совершают каждый день», – завершил своё обращение Радий Хабиров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: glavarb.ru