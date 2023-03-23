Глава Башкирии узнал свой точный рост
21:07, 23 мар 2023
В республиканском центре стандартизации, метрологии и испытаний в четверг, 23 марта, побывали руководитель региона Р. Хабиров и директор Росстандарта А. Шалаев.
Знакомясь с деятельностью отдела средств измерения геометрических величин, глава республики измерил свой рост. Он составил 185,8 сантиметров.
- Я оказывается вырос на целый сантиметр, даже в нашем возрасте продолжается рост, - отшутился Радий Хабиров.
Автор: Семен Подгорный
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