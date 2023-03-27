Глава Башкирии назначил себе нового помощника

14:06, 27 мар 2023

Азамат Янбердин, экс-руководитель Общественной палаты Башкортостана и бывший директор ТК "Вся Уфа", занял пост помощника главы региона. О новом назначении было объявлено в ходе оперативного совещания в республиканском ЦУР.



Р. Хабиров отметил, что у назначенца очень обширные компетенции, но не уточняется, какие вопросы будет курировать Янбердин.



Напомним, Азамат Янбердин в начале текущего года покинул пост председателя республиканской ОП, а также директора муниципальной телевизионной компании «Вся Уфа» и заявил, что продолжит свою деятельность в Москве.



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Автор: Семен Подгорный