Президент РФ В. Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

09:07, 31 мар 2023

Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о призыве на срочную службу в ряды ВС России весной 2023 г. Данный документ опубликовали накануне, 30 марта 2023 года, на официальном интернет-ресурсе правовой информации.







Согласно тексту указа, в армию будут призваны годные к службе россияне, не находящиеся в запасе возраст которых составляет от 18 до 27 лет. Всего планируется призвать в Вооруженные силы страны порядка 147 000 новобранцев.



Призывникам будут вручены повестки с 1 апреля по 15 июля текущего года.



Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по организации призыва.

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Автор: Семен Подгорный