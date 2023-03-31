Президент РФ В. Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
09:07, 31 мар 2023
Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о призыве на срочную службу в ряды ВС России весной 2023 г. Данный документ опубликовали накануне, 30 марта 2023 года, на официальном интернет-ресурсе правовой информации.
Согласно тексту указа, в армию будут призваны годные к службе россияне, не находящиеся в запасе возраст которых составляет от 18 до 27 лет. Всего планируется призвать в Вооруженные силы страны порядка 147 000 новобранцев.
Призывникам будут вручены повестки с 1 апреля по 15 июля текущего года.
Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по организации призыва.
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Автор: Семен Подгорный
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