Президент Украины ввел санкции против главы Минтруда Башкирии
09:28, 03 апр 2023
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа о санкциях. В список попали глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова и две республиканские компании – «Уфимкабель» и ишимбайская Машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»).
Всего санкции были введены против 273 физлиц и 380 компаний из России и других государств.
Напомним, ранее Ленара Иванова попала в санкционный список Евросоюза. Ее обвинили в «воровстве» украинских детей за то, что участвовала в эвакуации детей из дома-интерната № 1 в Донецке на безопасные территории – часть сирот разместили в Башкирии. Также под санкциями Евросоюза уже числилась с декабря 2022 года компания «Витязь». С февраля на производство болотоходов наложили свои санкции и канадцы.