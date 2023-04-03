Президент Украины ввел санкции против главы Минтруда Башкирии

09:28, 03 апр 2023

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа о санкциях. В список попали глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова и две республиканские компании – «Уфимкабель» и ишимбайская Машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»).







Всего санкции были введены против 273 физлиц и 380 компаний из России и других государств.





Напомним, ранее Ленара Иванова попала в санкционный список Евросоюза. Ее обвинили в «воровстве» украинских детей за то, что участвовала в эвакуации детей из дома-интерната № 1 в Донецке на безопасные территории – часть сирот разместили в Башкирии. Также под санкциями Евросоюза уже числилась с декабря 2022 года компания «Витязь». С февраля на производство болотоходов наложили свои санкции и канадцы.

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