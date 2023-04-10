Глава Башкирии отчитал двух министров за крыльцо здания ведомств с отбитой плиткой

13:57, 10 апр 2023

Глава Башкортостана отчитал руководителей Минтранса и Министроя за крыльцо здания с отколотой плиткой. По словам Р. Хабирова, в выходные он гулял с детьми по Советской площади и заинтересовался нарядными входами в здания данных ведомств. Однако одна деталь сильно испортила настроение и общее впечатление.







— Вот где пандус для комфортной среды находится, там отбита мраморная плитка. И судя по скопившейся пыли, лежит она там не первый день. Возникает вопрос: почему эти 2 министра у себя под носом порядок навести не могут? – негодовал Хабиров.



Алан Марзаев, в свою очередь, попытался вступиться за чиновников, заявив, что здания находятся на балансе организации, которая должна за ними следить.





- Так обратитесь в эту организацию! У вас там 2 министра сидит, вам не стыдно самим каждый день ходить мимо и смотреть на это! Выводите людей, наводите порядок на Советской площади! – не принял возражений Хабиров.

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Автор: Семен Подгорный