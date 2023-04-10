Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии отчитал двух министров за крыльцо здания ведомств с отбитой плиткой

Глава Башкирии отчитал двух министров за крыльцо здания ведомств с отбитой плиткой

13:57, 10 апр 2023

Глава Башкортостана отчитал руководителей Минтранса и Министроя за крыльцо здания с отколотой плиткой. По словам Р. Хабирова, в выходные он гулял с детьми по Советской площади и заинтересовался нарядными входами в здания данных ведомств. Однако одна деталь сильно испортила настроение и общее впечатление.



— Вот где пандус для комфортной среды находится, там отбита мраморная плитка. И судя по скопившейся пыли, лежит она там не первый день. Возникает вопрос: почему эти 2 министра у себя под носом порядок навести не могут? – негодовал Хабиров.

Алан Марзаев, в свою очередь, попытался вступиться за чиновников, заявив, что здания находятся на балансе организации, которая должна за ними следить.


- Так обратитесь в эту организацию! У вас там 2 министра сидит, вам не стыдно самим каждый день ходить мимо и смотреть на это! Выводите людей, наводите порядок на Советской площади! – не принял возражений Хабиров.

Читайте также:

Глава Башкирии пригрозил увольнением главам городов за плохую уборку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии разнес чиновников из-за медленного строительства ледовых городков
Политика в Башкирии
Глава Башкирии разнес чиновников из-за медленного строительства ледовых городков
Глава Башкирии рассказал, почему назначил Алана Марзаева на должность министра ЖКХ республики
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, почему назначил Алана Марзаева на должность министра ЖКХ республики
Глава Башкирии признался, где встретил "свою Карину"
Политика в Башкирии
Глава Башкирии признался, где встретил "свою Карину"
Глава Башкирии снова отчитал министра здравоохранения Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии снова отчитал министра здравоохранения Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: