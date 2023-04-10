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Уклонистам от призыва планируют запретить выезжать из страны

Уклонистам от призыва планируют запретить выезжать из страны

21:41, 10 апр 2023

11 апреля Государственной Думой запланировано рассмотрение поправки о так называемом едином реестре военнообязанных. Информацию об это передал Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне. 

Помимо прочего, изменения коснутся электронных оповещений из военных комиссариатов - по словам политика, они призваны дублировать привычные повестки.



- Извещения в электронном виде и обычные повестки в военкомат будут обладать одинаковой юридической силой, - цитирует главу комитета по обороне информационное агентство ТАСС.

Помимо этого, по словам Картаполова, для тех, кто уклоняется от призыва, введут обеспечительные меры, даже запрет на выезд из страны и заключение сделок.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: призыв
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