Уклонистам от призыва планируют запретить выезжать из страны
21:41, 10 апр 2023
11 апреля Государственной Думой запланировано рассмотрение поправки о так называемом едином реестре военнообязанных. Информацию об это передал Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне.
Помимо прочего, изменения коснутся электронных оповещений из военных комиссариатов - по словам политика, они призваны дублировать привычные повестки.
- Извещения в электронном виде и обычные повестки в военкомат будут обладать одинаковой юридической силой, - цитирует главу комитета по обороне информационное агентство ТАСС.
Помимо этого, по словам Картаполова, для тех, кто уклоняется от призыва, введут обеспечительные меры, даже запрет на выезд из страны и заключение сделок.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Минобороны РФ дало отсрочку от мобилизации отцам трех детей
Политика в Башкирии
Депутат Госдуме России заявили, что весенний призыв в 2023 году пройдет по старым правилам
Политика в Башкирии
Призывной возраст в России поднимут в 2023 году
Общество в Башкирии
Военкоматам запретили мобилизовывать отцов трех и более детей