Уклонистам от призыва планируют запретить выезжать из страны

21:41, 10 апр 2023

11 апреля Государственной Думой запланировано рассмотрение поправки о так называемом едином реестре военнообязанных. Информацию об это передал Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне.



Помимо прочего, изменения коснутся электронных оповещений из военных комиссариатов - по словам политика, они призваны дублировать привычные повестки.







- Извещения в электронном виде и обычные повестки в военкомат будут обладать одинаковой юридической силой, - цитирует главу комитета по обороне информационное агентство ТАСС.



Помимо этого, по словам Картаполова, для тех, кто уклоняется от призыва, введут обеспечительные меры, даже запрет на выезд из страны и заключение сделок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный