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Депутат Картаполов рассказал, что военнообязанные смогут обжаловать электронную повестку

Депутат Картаполов рассказал, что военнообязанные смогут обжаловать электронную повестку

14:52, 11 апр 2023

В распоряжении призывника имеется 5 дней, за это время у него будет возможность оспорить электронную повестку. Эту информацию озвучил глава оборонного комитета ГД А. Картаполов. Передать письменную претензию получится и в электронном формате.



"Сам процесс обжалования предполагается. При возникновении ситуации, когда призывник полагает, что по весомым причинам повестка прислана неправомерно, в его распоряжении окажется 5 дней для направления письменной жалобы. Несогласие с извещением можно изъявить в досудебном порядке", - высказался депутат.


Картаполов добавил, что подобная система считается двухсторонней. Также военнообязанный может провести обжалование повестки и в рамках судебного разбирательства. При этом представители военкоматов имеют ту же возможность, если считают свои действия полностью правомерными.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: повестка госдума
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