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Вилорий Угаров глава Уфимского района готовится к отставке

Вилорий Угаров глава Уфимского района готовится к отставке

15:04, 11 апр 2023

Руководитель администрации Уфимского района столицы Башкортостана Вилорий Угаров покидает свой пост. Информацию об этом передает издание Уфа1, ссылаясь на собственный источник.

Известно, что Угаров не подтверждает данную информацию, заявив, что его "рано провожают". Давать подробности чиновник отказался, указав, что направляется сейчас в ДНР с гумпомощью.

Вилорий Угаров находится на посту руководителя с марта 2014 года. В 1990-х годах он работал заместителем главы Уфимского района и начальником отдела экономики и прогнозирования. Позднее занимал должность заместителя главы Советского района Уфы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Вилорий Угаров / Vk.com
Теги: Уфа отставка
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