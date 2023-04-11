В Башкирии главе района стало стыдно перед Радием Хабировым

18:22, 11 апр 2023









Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района Башкортостана, сообщил, что ему стало "очень стыдно", когда Хабиров включил Белорецк в список самых грязных городов республики. Руководитель района попросил горожан присоединиться к субботникам.





- Давайте сделаем все от нас зависящее и наведем порядок. 12 и 13 апреля в 14.00 мы примем участие в общегородских субботниках", - написал Иванюта в социальных сетях.





Он призвал предприятия, учреждения, предпринимателей и жителей объединить усилия и навести порядок на улицах и закрепленных за ними территориях. Мусорные мешки можно бесплатно получить в городской администрации. Собранный в мешки мусор можно оставить на обочине дороги - позже его вывезут.

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Автор: Семен Подгорный