В Башкирии главе района стало стыдно перед Радием Хабировым
18:22, 11 апр 2023 Он попросил людей объединиться, чтобы больше не пришлось краснеть перед властями республики.
Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района Башкортостана, сообщил, что ему стало "очень стыдно", когда Хабиров включил Белорецк в список самых грязных городов республики. Руководитель района попросил горожан присоединиться к субботникам.
- Давайте сделаем все от нас зависящее и наведем порядок. 12 и 13 апреля в 14.00 мы примем участие в общегородских субботниках", - написал Иванюта в социальных сетях.
Он призвал предприятия, учреждения, предпринимателей и жителей объединить усилия и навести порядок на улицах и закрепленных за ними территориях. Мусорные мешки можно бесплатно получить в городской администрации. Собранный в мешки мусор можно оставить на обочине дороги - позже его вывезут.
Автор: Семен Подгорный
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