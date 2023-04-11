Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии главе района стало стыдно перед Радием Хабировым

В Башкирии главе района стало стыдно перед Радием Хабировым

18:22, 11 апр 2023 Он попросил людей объединиться, чтобы больше не пришлось краснеть перед властями республики.


Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района Башкортостана, сообщил, что ему стало "очень стыдно", когда Хабиров включил Белорецк в список самых грязных городов республики. Руководитель района попросил горожан присоединиться к субботникам.

- Давайте сделаем все от нас зависящее и наведем порядок. 12 и 13 апреля в 14.00 мы примем участие в общегородских субботниках", - написал Иванюта в социальных сетях.

Он призвал предприятия, учреждения, предпринимателей и жителей объединить усилия и навести порядок на улицах и закрепленных за ними территориях. Мусорные мешки можно бесплатно получить в городской администрации. Собранный в мешки мусор можно оставить на обочине дороги - позже его вывезут.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район Иванюта Андрей Иванович
Читайте также

В Башкирии неизвестные украли кусты можжевельника в излюбленном месте горожан
Происшествия в Башкирии
В Башкирии неизвестные украли кусты можжевельника в излюбленном месте горожан
Глава Белорецкого района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам
Здравоохранение в Башкирии
Глава Белорецкого района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам
В Белорецке по жалобе жителей уволили руководителя тепловых сетей
ЖКХ в Башкирии
В Белорецке по жалобе жителей уволили руководителя тепловых сетей
Глава Белорецкого района попросил помощи у жителей Башкирии в тушении лесного пожара
Общество в Башкирии
Глава Белорецкого района попросил помощи у жителей Башкирии в тушении лесного пожара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: