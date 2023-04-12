Аската Хайруллина вновь назначили вице-мэром Уфы по строительству

14:49, 12 апр 2023

В Управлении архитектуры и строительства администрации Уфы назначен новый заместитель мэра Аскат Хайруллин. Информацию об этом передали в уфимской мэрии.



- Аскат Рифгатович Хайруллин вступил в должность заместителя главы администрации города Уфы 12 апреля 2023 года, - говорится в сообщении мэрии.







Хайруллину знакома работа в уфимской администрации - он был назначен на ту же должность при мэре Ульфате Мустафине в конце 2018 года. Весной 2021 года его перевели в ФКУ Упрдор "Приуралье", где он трудился замруководителя.



До работы в мэрии Аскат Хайруллин с осени 2015 года руководил генподрядным трестом "Башкортостаннефтезаводстрой" (БНЗС). По информации "Контур.Фокус", ООО было основано в 2001 году в городе Уфе и специализируется на строительстве объектов, земляных, штукатурных, малярных, кровельных и других работах. В настоящее время руководство компании взял на себя Алексей Попенов.





Компания достаточно известна в регионе: в 2019 году она начала строительные работы в мечети "Ар-Рахим", а затем взялась за реконструкцию Башдрамтеатра, которая завершилась скандалом. Учреждение культуры подало иск и потребовало взыскать с БНЗС 15 млн рублей неустойки, компания подала встречный иск о взыскании долга - и суд встал на сторону предприятия. Театр задолжал почти 25 млн рублей. Цена контракта превысила 400 млн рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Уфы