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В Уфе планируют построить речной вокзал на набережной Белой

В Уфе планируют построить речной вокзал на набережной Белой

09:30, 13 апр 2023

Мэр столицы Башкирии Р. Мавлиев объявил о планах строительства речного вокзала на берегу реки Белая в ходе совещании по туризму в администрации города. Информацию об этом передали в пресс-центре столичной мэрии.

"В 2022 году водным транспортом воспользовались около восьмидесяти тысяч человек. В ближайшее время мы поставили задачу возвести речной вокзал на набережной реки Белая", - сообщил градоначальник.

В целом наблюдается рост туризма, а значит, возникает необходимость в новых туристических и экскурсионных программах и последующем развитии инфраструктуры.
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Автор: gorobzor.ru
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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