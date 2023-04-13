В Уфе планируют построить речной вокзал на набережной Белой

09:30, 13 апр 2023

Мэр столицы Башкирии Р. Мавлиев объявил о планах строительства речного вокзала на берегу реки Белая в ходе совещании по туризму в администрации города. Информацию об этом передали в пресс-центре столичной мэрии.





"В 2022 году водным транспортом воспользовались около восьмидесяти тысяч человек. В ближайшее время мы поставили задачу возвести речной вокзал на набережной реки Белая", - сообщил градоначальник.

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В целом наблюдается рост туризма, а значит, возникает необходимость в новых туристических и экскурсионных программах и последующем развитии инфраструктуры.