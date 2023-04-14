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Тихоокеанский флот России привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки

Тихоокеанский флот России привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки

14:29, 14 апр 2023

Министр обороны России С. Шойгу, в ходе совещания с высшим командным составом ведомства, объявил о начале внезапной проверки Тихоокеанского флота. В ходе нее весь флот приведен в состояние боевой готовности. Инспекцию возглавляет главнокомандующий ВМФ Н. Евменов.



Главная цель мероприятий - расширение возможностей выполнения задач по отражению агрессии потенциального противника. Предполагается, что ВМФ выполнит ракетные стрельбы по уничтожению ударных групп кораблей и объектов на земле условного противника. Помимо этого, задействуют стратегическую авиацию.


Начальник Генерального штаба В. Герасимов рассказал, что проверка будет состоять из трех этапов. Вначале флот будет приведен в полную боевую готовность, проведена проверка сил противовоздушной обороны и авиационных подразделений. После этого флот направится в районы боевой подготовки, где будут отработаны учебно-боевые задачи. Одновременно с этим проверят готовность стратегических подводных лодок к развертыванию оружия. Руководитель Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в ходе проверки Тихоокеанского флота отработают действия по отражению высадки противника на южных Курильских островах и Сахалине.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны
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