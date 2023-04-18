В России от Путина ждут решение о дополнительных выплатах на 9 Мая

09:34, 18 апр 2023

Решение о дополнительных выплатах для ветеранов ко Дню Победы 9 мая принимается указом президента РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.







«Конечно, будут выплаты, уже установленные с соответствующими бюджетами. Давайте дождемся решение президента, потому что обычно указом президента какие-то дополнительные вводятся поощрения для наших ветеранов и тех, кто защищал нашу Родину в период Великой Отечественной войны», — сказала Светлана Бессараб.





Парламентарий отметила, что государственные органы различного уровня примут участие в поздравлении ветеранов. «Думаю, что и в этом году ветеранов не обидят, потому что уже и регионы готовят и подарки, и празднества для ветеранов. Как и в период пандемии для тех, кто не сможет выйти самостоятельно на парад, обязательно будут устроены индивидуальные показы со стороны органов культуры. Кроме того, будут поздравления от органов как федеральной исполнительной власти, так и региональной. Мы все будет поздравлять наших ветеранов», — заключила она.



В 2019 году в России появилась программа, согласно которой ветераны Великой Отечественной войны каждое 9 мая получают 10 тысяч рублей. На гарантированную выплату могут рассчитывать люди проживающие в России и за ее пределами.

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Автор: Семен Подгорный