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Глава Уфимского района подтвердил свою отставку

Глава Уфимского района подтвердил свою отставку

09:51, 20 апр 2023

Вилорий Угаров, руководитель администрации Уфимского района, объявил об уходе со своего поста. Исполняющим обязанности главы будет Николай Ельников, замминистра жилищно-коммунального хозяйства.



Угаров разместил на своей личной страничке в соцсетях сообщение, в котором обратился к горожанам отметив, что было принято непростое решение. Он рассказал, что за девять лет работы на посту главы района он видел успехи и неудачи. 

Экс-глава администрации также выразил благодарность всем, кто помогал и поддерживал его на протяжении многих лет, а затем направил их на страницу Ельникова для получения свежей информации о новостях района.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Вилорий Угаров / Vk.com
Теги: отставка Уфа
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