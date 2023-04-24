Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии рассказал, как в Уфе будут праздновать 9 Мая

Глава Башкирии рассказал, как в Уфе будут праздновать 9 Мая

14:33, 24 апр 2023

9 мая в городе Уфе состоится парад военной техники. Информацию об этом, в ходе оперативки правительства, передал Глава Башкортостана Радий Хабиров.



- Будет проведен военный парад с участием военной техники. Нужно начинать информирование жителей, так как на него придут посмотреть дети", - сказал руководитель региона.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что в нынешнем году столица республики, как и прочие российские города, отказалась от проведения шествия "Бессмертного полка". Взамен в День Победы будет проведена акция иного формата. О том, как будет проходить празднование, читайте в нашем материале.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: 9 мая парад Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В России отменили шествие «Бессмертного полка»
Общество в Башкирии
В России отменили шествие «Бессмертного полка»
Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания
Общество в Башкирии
Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания
В Уфе прошел смотр коммунальной техники
ЖКХ в Башкирии
В Уфе прошел смотр коммунальной техники
В Башкирии годовщину Победы встречают 38101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Башкирии годовщину Победы встречают 38101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: