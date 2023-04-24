Глава Башкирии рассказал, как в Уфе будут праздновать 9 Мая
14:33, 24 апр 2023
9 мая в городе Уфе состоится парад военной техники. Информацию об этом, в ходе оперативки правительства, передал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
- Будет проведен военный парад с участием военной техники. Нужно начинать информирование жителей, так как на него придут посмотреть дети", - сказал руководитель региона.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что в нынешнем году столица республики, как и прочие российские города, отказалась от проведения шествия "Бессмертного полка". Взамен в День Победы будет проведена акция иного формата. О том, как будет проходить празднование, читайте в нашем материале.
Автор: Семен Подгорный
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