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«Вы на Луне сидите или где?»: Глава Башкирии отчитал правительство республики

«Вы на Луне сидите или где?»: Глава Башкирии отчитал правительство республики

14:48, 24 апр 2023

Глава Башкортостана Р. Хабиров выразил недоумение за задержку ввода в эксплуатацию детской поликлиники в Баймакском районе. Произошло это во время оперативки в республиканском правительстве.



Критике подвергся вице-премьера Алан Марзаев, который не смог дать ответ, поскольку не расслышал вопрос.

"Вы на Луне сидите или где?", - переспросил его Радий Хабиров.
После этого руководитель региона попросил вывести на большой экран главу администрации Баймакского района, однако тот ответил, что тоже его не слышит, поскольку имеются проблемы с аудиосвязью.

Министерство здравоохранения планировало ввести в эксплуатацию детскую поликлинику в Баймакском районе в октябре 2023 года. Хабиров заявил, что он дает запас времени, и потребовал, чтобы объект был сдан в эксплуатацию к 1 декабря 2023 года.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb
Теги: Баймакский район Марзаев Алан Викторович Хабиров Радий Фаритович
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