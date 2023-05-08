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Радий Хабиров поделился, о чем ему рассказали участники СВО из Башкирии

Радий Хабиров поделился, о чем ему рассказали участники СВО из Башкирии

11:52, 08 май 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил военнослужащих из республики в зоне проведения СВО. Как руководитель региона отметил в соцсетях, мужчины утверждали, что у них все хорошо, они выполняют задачи. Хабиров отметил, что в этом проявляются отличительные черты башкирских воинов — дисциплина, ответственность, бесстрашие.



«Потом уже, правда, когда они перестают стесняться, начинается простой житейский разговор: «Вот здесь окапывались четыре месяца», «вот здесь вот — постоянные прилеты», «а весной в окопы стали наведываться гадюки», «а вот здесь поставили баню», «а вчера погиб наш товарищ...», — поделился Радий Хабиров.


Глава региона, в свою очередь, пообещал военнослужащим, что к их возвращению Башкирия встретит солдат с развитой экономикой.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии Дня Победы руководитель республики посетил военнослужащих, находящихся на СВО. 

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Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович спецоперация
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