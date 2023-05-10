Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Путин приказал отправлять граждан России на военные сборы

Путин приказал отправлять граждан России на военные сборы

19:20, 10 май 2023

Президентом РФ В. Путиным был подписан указ, касающийся призыва лиц, пребывающих в запасе, на военные сборы. Данный документ был размещен на официальном сайте правовой информации.

Указ гласит, что в 2023 году на военные сборы в российские Вооруженные Силы будут призваны лица, находящиеся в запасе. Двумя пунктами в указе обозначено «для служебного пользования».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: указ Путин Владимир Владмирович
Читайте также

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы
Человек и закон в Башкирии
Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы
Президент РФ В. Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Политика в Башкирии
Президент РФ В. Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Россиян старше 30 будут призывать на военные сборы
Политика в Башкирии
Россиян старше 30 будут призывать на военные сборы
В России подписан указ об осеннем призыве 120 тысяч человек с 1 ноября
Политика в Башкирии
В России подписан указ об осеннем призыве 120 тысяч человек с 1 ноября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: