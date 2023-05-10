Путин приказал отправлять граждан России на военные сборы
19:20, 10 май 2023
Президентом РФ В. Путиным был подписан указ, касающийся призыва лиц, пребывающих в запасе, на военные сборы. Данный документ был размещен на официальном сайте правовой информации.
Указ гласит, что в 2023 году на военные сборы в российские Вооруженные Силы будут призваны лица, находящиеся в запасе. Двумя пунктами в указе обозначено «для служебного пользования».
Автор: Семен Подгорный
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