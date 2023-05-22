Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Ильдар Загидуллин назначен врио руководителя Башстата

Ильдар Загидуллин назначен врио руководителя Башстата

14:36, 22 май 2023

На традиционной еженедельной оперативке в ЦУР было объявлено о назначении Ильдара Загидуллина временно исполняющим обязанности руководителя Башстата. Глава Башкирии Радий Хабиров, выразил свои наилучшие пожелания Ильдару Загидуллину в новой должности, отметив, что у него есть все необходимые навыки и компетенции.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, прежний руководитель ведомства Акрам Ганиев, скончался в возрасте 65 лет.



Биография
Ильдар Айратович Загидуллин:
Дата рождения: 4 ноябрь 1985 года.
Место рождения: город Уфа.
Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет.

Трудовая биография:
2008-2009 гг. – проект-менеджер в ООО «Промстройконтракт-Уфа»;

2009-2011 гг. – ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт отдела по защите государственной тайны Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан;


2012-2018 гг. – руководитель отдела государственной статистики № 2 в городе Уфе;

С декабря 2018 года - заместитель руководителя регионального офиса Федеральной службы государственной статистики в Республике Башкортостан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: назначение
Читайте также

Лира Игтисамова временно возглавит министерство финансов Башкирии
Политика в Башкирии
Лира Игтисамова временно возглавит министерство финансов Башкирии
Башкирия готовится к Всероссийской переписи населения в 2020 году
Общество в Башкирии
Башкирия готовится к Всероссийской переписи населения в 2020 году
Тажитдинов Илшат Азаматович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Персоны в Башкирии
Тажитдинов Илшат Азаматович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Геннадий Разумикин временно возглавил обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации
Политика в Башкирии
Геннадий Разумикин временно возглавил обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: