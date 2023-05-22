Ильдар Загидуллин назначен врио руководителя Башстата

14:36, 22 май 2023

На традиционной еженедельной оперативке в ЦУР было объявлено о назначении Ильдара Загидуллина временно исполняющим обязанности руководителя Башстата. Глава Башкирии Радий Хабиров, выразил свои наилучшие пожелания Ильдару Загидуллину в новой должности, отметив, что у него есть все необходимые навыки и компетенции.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, прежний руководитель ведомства Акрам Ганиев, скончался в возрасте 65 лет.







Биография

Ильдар Айратович Загидуллин:

Дата рождения: 4 ноябрь 1985 года.

Место рождения: город Уфа.

Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет.



Трудовая биография:

2008-2009 гг. – проект-менеджер в ООО «Промстройконтракт-Уфа»;



2009-2011 гг. – ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт отдела по защите государственной тайны Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан;





2012-2018 гг. – руководитель отдела государственной статистики № 2 в городе Уфе;



С декабря 2018 года - заместитель руководителя регионального офиса Федеральной службы государственной статистики в Республике Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео