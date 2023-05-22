Правительство Канады ввело санкции против главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой
15:02, 22 май 2023
Канада включила в свой список санкций Ленару Иванову, руководителя Минтруда Башкирии. Документ был опубликован правительством государства.
В списке также присутствуют другие лица: уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, омбудсмены по правам детей из Краснодарского края, Курской области и Ростовской области – Татьяна Ковалева, Наталья Листопадова и Ирина Черкассова. Санкции также затронули главу Министерства просвещения Сергея Кравцова, главу Росатома Алексея Лихачева и президента "Деловой России" Павла Титова.
В общей сложности в списке находятся 47 человек и 26 организаций, включая Министерство просвещения России, Генеральную прокуратуру, Общероссийский народный фронт и другие.