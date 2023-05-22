Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Правительство Канады ввело санкции против главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой

Правительство Канады ввело санкции против главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой

15:02, 22 май 2023

Канада включила в свой список санкций Ленару Иванову, руководителя Минтруда Башкирии. Документ был опубликован правительством государства.



В списке также присутствуют другие лица: уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, омбудсмены по правам детей из Краснодарского края, Курской области и Ростовской области – Татьяна Ковалева, Наталья Листопадова и Ирина Черкассова. Санкции также затронули главу Министерства просвещения Сергея Кравцова, главу Росатома Алексея Лихачева и президента "Деловой России" Павла Титова.

В общей сложности в списке находятся 47 человек и 26 организаций, включая Министерство просвещения России, Генеральную прокуратуру, Общероссийский народный фронт и другие.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: ufa1.ru
Теги: санкции Иванова Ленара
Читайте также

Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список США
Политика в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список США
Министра труда Башкирии Ленару Иванову включили в черный список Евросоюза
Политика в Башкирии
Министра труда Башкирии Ленару Иванову включили в черный список Евросоюза
Минтруд Башкирии прокомментировал санкции ЕС за «похищение украинских детей»
Политика в Башкирии
Минтруд Башкирии прокомментировал санкции ЕС за «похищение украинских детей»
Глава Башкирии попал в санкционный список Канады
Политика в Башкирии
Глава Башкирии попал в санкционный список Канады


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: