Хабиров наградил Азата Бадранова медалью генерала Шаймуратова

23:06, 25 май 2023

Азат Бадранов, первый зампремьер-министра правительства Башкортостана, был удостоен медали генерала Шаймуратова. По информации агентства «Башинформ», руководитель республики Радий Хабиров уже подписал соответствующий указ.







Эта награда вручается за проявленное мужество, отвагу и доблесть во время выполнения военных, гражданских или трудовых обязанностей в условиях опасности для жизни.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ноябре прошлого года Азат Бадранов выразил желание добровольно отправиться на передовую спецоперации в звании лейтенанта. Первые 6 месяцев своей службы он находился в составе батальона, названного в честь генерала Шаймуратова. Последние два месяца продолжает служить в звании офицера политотдела третьего армейского корпуса. Кроме того, Азат Бадранов отвечает за координацию деятельности по оказанию помощи военнослужащим из РБ и доставке гуманитарных грузов для них.

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Автор: Семен Подгорный