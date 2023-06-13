Путин высказался о второй волне мобилизации
23:27, 13 июн 2023
Во вторник, 13 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что на данный момент нет необходимости в проведении новой мобилизации.
Он пояснил, что ВС РФ уже привлекли свыше 150 000 контрактников с начала текущего года, а с учетом добровольцев их число составляет 156 тыс. человек. В данных условиях, как подчеркнул Путин, необходимости в проведении новой мобилизации нет.
В ходе встречи с российскими военными журналистами российский лидер заявил: "В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Однако, на сегодняшний день такая необходимость отсутствует".
Автор: Семен Подгорный
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