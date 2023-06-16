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Путин предложил выплачивать детские пособия по-новому

Путин предложил выплачивать детские пособия по-новому

21:59, 16 июн 2023

На Петербургском международном экономическом форуме российский президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки для родителей: ввести пособие на ребенка в возрасте до полутора лет, а единое детское пособие выплачивать на протяжении всего срока, на который они назначены, даже при увеличении доходов семьи.



В своем выступлении 16 июня на пленарной сессии форума, глава государства отметил, что государственная поддержка должна являться дополнительным доходом, а не заменой заработной платы.

"Предлагаю установить пособия на ребенка до полутора лет, а также выплачивать единое детское пособие на протяжении всего срока его назначения, независимо от того, увеличились доходы семьи или нет," - отметил президент.


В дополнение к этому, президент подчеркнул, что необходимо сохранять пособия по уходу за ребенком даже в случае частичной занятости родителя.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что единое пособие предоставляется родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации до 12 недель беременности. Выплаты осуществляются семьям, доходы которых ниже уровня прожиточного минимума на одного человека. Например, в Башкирии с 1 января 2023 года размер пособия составил 12 650 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович пособия
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