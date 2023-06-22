Шойгу рассказал, сколько россиян подписали контракт с Минобороны

14:36, 22 июн 2023

Министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассказал о том, сколько россиян отправились служить по контракту. По его словам, в среднем за сутки контракты с Минобороны подписывают 1336 человек.







— Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, — заявил Шойгу.





Также министр рассказал о том, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой. По данным Шойгу, ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также 246 танков ВСУ, в том числе западного производства.



— ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям, ВС РФ к этим шагам противника также готовятся. Количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не повлияет существенно на боевые действия, — сказал глава Минобороны.

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