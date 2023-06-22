Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Шойгу рассказал, сколько россиян подписали контракт с Минобороны

Шойгу рассказал, сколько россиян подписали контракт с Минобороны

14:36, 22 июн 2023

Министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассказал о том, сколько россиян отправились служить по контракту. По его словам, в среднем за сутки контракты с Минобороны подписывают 1336 человек.



— Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, — заявил Шойгу.


Также министр рассказал о том, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой. По данным Шойгу, ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также 246 танков ВСУ, в том числе западного производства.

— ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям, ВС РФ к этим шагам противника также готовятся. Количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не повлияет существенно на боевые действия, — сказал глава Минобороны.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: ufa1.ru
Теги: спецоперация Шойгу контракт
Читайте также

В России изменится возраст для призыва в армию
Политика в Башкирии
В России изменится возраст для призыва в армию
Шойгу рассказал о напряженной военной обстановке на западных границах России
Политика в Башкирии
Шойгу рассказал о напряженной военной обстановке на западных границах России
Тихоокеанский флот России привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки
Политика в Башкирии
Тихоокеанский флот России привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки
Министр обороны России объявил о масштабных изменениях в армии
Политика в Башкирии
Министр обороны России объявил о масштабных изменениях в армии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: