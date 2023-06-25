Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"

В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"

11:51, 25 июн 2023

В отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело. Эту информацию передал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, передает ТАСС.



По его словам, Пригожин покинет Россию и отправится в Белоруссию, а бойцы частной военной компании продолжат свою работу в полевых лагерях.

— Власти не будут преследовать тех наемников, которые участвовали в мятеже, учитывая их заслуги на фронте, — отмечает источник.


При этом Песков рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил свою помощь в качестве посредника в разрешении конфликта с главой ЧВК, поскольку знаком с ним уже более двадцати лет.

Официальная пресс-служба Белоруссии сообщила, что Пригожин выводит свою военную технику из Ростова-на-Дону. Бунт, инициированный Евгением Пригожиным, продолжался около суток. Было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного мятежа.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Евгений Пригожин чвк вагнер
Читайте также

Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"
Политика в Башкирии
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"
В Кремле опровергли слухи о всеобщей мобилизации в стране
Политика в Башкирии
В Кремле опровергли слухи о всеобщей мобилизации в стране
Владимиру Путину исполнилось 66 лет
Это интересно
Владимиру Путину исполнилось 66 лет
В Кремле заявили, что мобилизация в России завершена
Политика в Башкирии
В Кремле заявили, что мобилизация в России завершена


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: