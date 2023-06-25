В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"

11:51, 25 июн 2023

В отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело. Эту информацию передал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, передает ТАСС.







По его словам, Пригожин покинет Россию и отправится в Белоруссию, а бойцы частной военной компании продолжат свою работу в полевых лагерях.



— Власти не будут преследовать тех наемников, которые участвовали в мятеже, учитывая их заслуги на фронте, — отмечает источник.





При этом Песков рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил свою помощь в качестве посредника в разрешении конфликта с главой ЧВК, поскольку знаком с ним уже более двадцати лет.



Официальная пресс-служба Белоруссии сообщила, что Пригожин выводит свою военную технику из Ростова-на-Дону. Бунт, инициированный Евгением Пригожиным, продолжался около суток. Было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного мятежа.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети