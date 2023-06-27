Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Владимир Путин обратился к россиянам в срочном выпуске новостей

Владимир Путин обратился к россиянам в срочном выпуске новостей

09:00, 27 июн 2023

Президент России Владимир Путин обратился к Россиянам в ночном выпуске новостей. Лидер государства прокомментировал вооруженный мятеж.



«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами “ни шагу назад!” гибнут наши товарищи», – сказал Владимир Путин.

Президент страны поблагодарил тех бойцов группы «Вагнер», которые отказались принимать участие в мятеже. Он предложил им заключить контракт с силовыми структурами России. Также они могут по своему желанию вернуться домой к родным или отправиться работать в Беларусь, отметил Владимир Путин.


«Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы “Вагнер” – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», – сказал президент.

Помимо прочего, Владимир Путин поблагодарил российское общество, которое поддержало конституционный порядок.

«Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – констатировал лидер страны.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: gorobzor.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович обращение
Читайте также

Путин расширил список преступлений, за которые могут лишить гражданства России
Политика в Башкирии
Путин расширил список преступлений, за которые могут лишить гражданства России
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году
Экономика в Башкирии
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом
Политика в Башкирии
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом
Продлен срок выплат премий медикам за работу с больными коронавирусом
Экономика в Башкирии
Продлен срок выплат премий медикам за работу с больными коронавирусом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: