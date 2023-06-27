Владимир Путин обратился к россиянам в срочном выпуске новостей

09:00, 27 июн 2023

Президент России Владимир Путин обратился к Россиянам в ночном выпуске новостей. Лидер государства прокомментировал вооруженный мятеж.







«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами “ни шагу назад!” гибнут наши товарищи», – сказал Владимир Путин.



Президент страны поблагодарил тех бойцов группы «Вагнер», которые отказались принимать участие в мятеже. Он предложил им заключить контракт с силовыми структурами России. Также они могут по своему желанию вернуться домой к родным или отправиться работать в Беларусь, отметил Владимир Путин.





«Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы “Вагнер” – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», – сказал президент.



Помимо прочего, Владимир Путин поблагодарил российское общество, которое поддержало конституционный порядок.



«Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – констатировал лидер страны.

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