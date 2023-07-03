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Будет ли новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер»?

Будет ли новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер»?

12:17, 03 июл 2023

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов оценил вероятность новой волны мобилизации из-за ухода из зоны СВО наемников из ЧВК «Вагнер». По его словам, сейчас ведется плановый набор контрактников, но необходимости в очередной мобилизации нет ни сейчас, ни в обозримом будущем.



— Не потребуется никакая новая волна мобилизации, — заявил Картаполов в беседе с ТАСС. — Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет.


Также, по словам Караполова, «никакой угрозы снижения боевого потенциала» нет ни на сегодняшний день, ни в долгосрочной перспективе.

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Автор: ufa1.ru
Теги: спецоперация мобилизация
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