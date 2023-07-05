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Хабиров назвал число чиновников, отправившихся в зону СВО из Башкирии

Хабиров назвал число чиновников, отправившихся в зону СВО из Башкирии

14:09, 05 июл 2023

Согласно заявлению главы Башкирии Р. Хабирова, более 10 чиновников из региона покинули свои должности для участия в СВО с момента ее начала.



Один из примеров - 36-летний вице-премьер РБ Азат Бадранов, почти год назад добровольцем отправившийся на спецоперацию. Кроме того, Хабиров отметил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции действуют 3 батальона добровольцев из Башкортостана.

- В конце июня завершилось формирование еще одного полка для отправки на передовую, - сообщил он. - Полк включает в себя три мотострелковых батальона, танковый батальон, два артдивизиона, автобатальон, управленческий и штурмовой отряды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович спецоперация
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