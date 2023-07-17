В Башкирии за долгий брак предлагают ввести выплаты

12:58, 17 июл 2023

В Башкирии возникла идея ввести поощрительные выплаты для пар, которые прожили в зарегистрированном браке более 50 лет. Фракция ЛДПР в региональном парламенте подготовила соответствующий законопроект. Глава фракции, Вячеслав Рябов, сообщил об этом РБК Уфа.







Согласно этой инициативе, одному из супругов будет выплачена сумма в размере 10 тыс. рублей к 50-, 60- и 70-летию их совместной жизни. Жители, желающие получить эти выплаты, должны будут подать заявление и обязательным условием будет являться проживание на территории Башкирии не менее 10 лет.



Предлагаемая выплата может быть предоставлена, независимо от получения семьей других форм поддержки. Конкретные механизмы предоставления средств должны быть определены Кабинетом министров.





Целью законопроекта является популяризация традиционных семейных ценностей.



Финансирование выплат предполагается осуществлять из регионального бюджета, однако примерный расчет затрат в проекте не представлен. Действовать инициатива, в случае ее одобрения, может в 2024 году.

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Автор: Семен Подгорный