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Минстрой Башкирии временно возглавит Владислав Сидоркин

Минстрой Башкирии временно возглавит Владислав Сидоркин

11:54, 26 июл 2023 Владислав Сидоркин временно возглавит Министерство строительства в Башкирии. Подробности нового назначения рассказали журналисты издания РБК Уфа.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Ридаль Саетов был освобожден с поста исполняющего обязанности руководителя Минстроя республики.


Указ о новом кадровом назначении подпишут в ближайшее время. Еще одним кандидатом на эту должность также является Артем Ковшов, замминистра ведомства.

На данный момент официально главой Министерства строительства РБ остается Рамзиль Кучарбаев, осужденный на 9 лет тюремного заключения по ряду резонансных уголовных дел. Защита руководителя ведомства хочет обжаловать данный приговор.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минстрой РБ
Теги: назначение
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