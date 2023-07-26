Минстрой Башкирии временно возглавит Владислав Сидоркин

11:54, 26 июл 2023

Владислав Сидоркин временно возглавит Министерство строительства в Башкирии. Подробности нового назначения рассказали журналисты издания РБК Уфа.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Ридаль Саетов был освобожден с поста исполняющего обязанности руководителя Минстроя республики.





Указ о новом кадровом назначении подпишут в ближайшее время. Еще одним кандидатом на эту должность также является Артем Ковшов, замминистра ведомства.



На данный момент официально главой Министерства строительства РБ остается Рамзиль Кучарбаев, осужденный на 9 лет тюремного заключения по ряду резонансных уголовных дел. Защита руководителя ведомства хочет обжаловать данный приговор. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram